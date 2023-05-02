Челябинские полицейские задержали мужчину, «заминировавшего» торговый павильон

Таким образом мужчина решил отомстить продавцам после ссоры

В Челябинске полицейские задержали 36-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений сообщил о минировании торговой точки на Северо-Западе. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился хозяин павильона, расположенного на Краснопольском проспекте. Он сказал, что кто-то позвонил ему на телефон и сообщил, что магазин заминирован. Прибывшие на место сотрудники силовых структур подозрительных предметов не обнаружили.

«В ходе проведения дальнейших мероприятий полицейскими установлен и совместно с представителями регионального управления Росгвардии задержан подозреваемый. Им оказался ранее несудимый местный житель, который накануне конфликтовал с продавцами в торговом павильоне», — уточнили в ведомстве.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Согласно действующему законодательству мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.