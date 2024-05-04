Челябинские полицейские задержали мужчину, ударившего девочку в живот

Ему может грозить уголовная ответственность

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в Ленинском районе Челябинска между двумя девочками-подростками и мужчиной произошел конфликт, в результате чего последний ударил одну из девочек в живот. Правоохранители оперативно задержали агрессивного мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщается, что мужчина сделал девочкам, выгуливающим собак, замечание с применением нецензурных выражений, а затем ударил 13-летнюю школьницу.

«Полицейские провели проверку по обстоятельствам произошедшего, в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел агрессивного 50-летнего нарушителя. В результате в отношении челябинца было возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ по факту нарушения общественного порядка»,— сообщили в ведомстве.

Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования, по результатам которого будет решаться вопрос о привлечении задержанного к ответственности в соответствии с российским законодательством.