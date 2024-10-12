Челябинские полицейские задержали мужчину со свертком «синтетики»

Возбуждено уголовное дело

В Металлургическом районе Челябинска сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который попытался избавиться от свертка с наркотиком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину доставили в отдел полиции, а вещество, от которого он попытался избавиться, отправили на экспертизу. Оказалось, что при себе у 30-летнего челябинца был мефедрон массой около 10 граммов. Мужчина признался, что приобрел наркотик для личного потребления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотика в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

Кроме того, челябинец при задержании отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем в его отношении составили протокол по статье 6.9 КоАП РФ. Он арестован на 10 суток.