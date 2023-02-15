Челябинские полицейские задержали лжеминера

Мужчина сообщил о взрывном устройстве в магазине

В Челябинске полицейские задержали 26-летнего местного жителя, который сообщил, что один из магазинов в Тракторозаводском районе якобы заминирован. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения за заведомо ложные сведения о несуществующей угрозе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный предупредил о минировании магазина, расположенного на улице Ржевской. На место прибыли сотрудники всех экстренных служб, однако подозрительных предметов они не обнаружили.

Вскоре правоохранители задержали шутника и доставили в отдел полиции. Мужчина признался, что сообщил о минировании магазина от скуки.

В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ.

Полицейские напомнили, что ответственность за совершение этого преступления наступает уже с 14 лет.