Челябинские полицейские задержали лжеминера военного комиссариата

Возбуждено уголовное дело

В Челябинске полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который сообщил о бомбе в здании военного комиссариата в Курчатовском районе. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

«Прибывшие на указанный адрес полицейские и представители иных экстренных служб ничего подозрительного не обнаружили», — сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Подозреваемый водворен в ИВС.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске задержали мужчину, сообщившего о заложенной в многоквартирном доме бомбе.