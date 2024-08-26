Сотрудники отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску задержали 34-летнего жителя Екатеринбурга, похитившего более трех миллионов рублей по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в ГУ МВД по региону.
Мужчина по указке «работодателей» приезжал к заранее обманутым жертвам и забирал у них деньги под предлогом помощи их родственникам, попавшим в аварию.
«Далее подозреваемый должен был переводить полученные деньги в криптовалюту, оставляя часть суммы себе. При задержании полицейские изъяли у него около 400 тысяч похищенных рублей. Полицейские Челябинска располагают сведениями о причастности задержанного к совершению 11 аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга», — рассказали в региональном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).