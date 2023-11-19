Челябинские полицейские задержали курьера мошеннической схемы из соседнего региона

На Южном Урале он успел забрать у обманутых пенсионеров почти два миллиона рублей

В Челябинской области полицейские задержали курьера из соседнего региона, который забирал деньги у обманутых пожилых людей. Поймать злоумышленника удалось благодаря одной из обманутых пенсионерок и ее соседям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одной из жертв курьера и его работодателей стала жительница Кусы. После того, как ей сообщили о якобы ДТП с ее родственником и потребовали деньги, она собрала 150 тысяч рублей и обратилась к соседям за помощью пересчитать деньги. Они заподозрили неладное и обратились в полицию. А пришедший за деньгами курьер понял, что он в опасности, вызвал такси по заданию работодателей и отправился в Златоуст.

Там его полицейские и задержали. Им оказался 19-летний житель Свердловской области. Сначала он обманывал пенсионеров там, а затем переключился на Южный Урал. Полицейские установили три эпизода его деятельности к Каслинском районе, два — в Верхнем Уфалее и один — в Нязепетровске. В общей сложности он забрал около двух миллионов рублей. Забрать деньги в Кусе ему уже не удалось.

В отношении парня возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские продолжают устанавливать его причастность к совершению аналогичных преступлений.