Челябинские полицейские задержали иностранца с крупной партией наркотика

В столицу Южного Урала он приехал пару дней назад для сбыта запрещенного вещества

В лесном массиве парка культуры и отдыха им. Гагарина в Челябинске полицейские задержали 24-летнего уроженца ближнего зарубежья, у которого при себе оказалось 62 свертка с наркотиком. Парня поместили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Экспертиза показала, что в каждом свертке находился героин массой 0,3 грамма. Общая масса составила 18 граммов. Задержанный признался, что приехал в Челябинск с целью сбыта наркотика через тайники.

В его отношении возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (часть 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание, которое грозит иностранцу, — лишение свободы на срок до 20 лет.