Челябинские полицейские задержали иностранца с крупной партией наркотика

Подозреваемый намеревался продать запрещенное вещество

В Челябинске сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья с крупной партией наркотика. Запрещенное вещество молодой человек намеревался сбыть бесконтактным способом. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее не судимого 23-летнего иностранца с 10 свертками, в каждом из которых находилось около грамма героина, правоохранители задержали на улице Лобкова. Кроме того, по месту жительства молодого человека было обнаружено более 200 граммов порошкообразного вещества, весы и упаковочный материал. Вещество полицейские изъяли и направили на экспертизу.

«По данному факту в Отделе полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.