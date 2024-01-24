Челябинские полицейские задержали двух женщин, избивших и ограбивших знакомую

Подозреваемые требовали от пострадавшей деньги

В Ленинском районе Челябинска две женщины явились к 41-летней местной жительнице и потребовали от нее деньги за неоплаченный корпоратив. В результате завязался конфликт, и гостьи, ударив женщину, забрали у нее мобильный телефон и ушли. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые женщины 32-х и 34-х лет. При себе у них оказался похищенный сотовый телефон стоимостью семь тысяч рублей.

В отношении женщин возбудили уголовное дело о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленницам, — лишение свободы на срок до семи лет.

Телефон полицейские изъяли и после проведения необходимых процедур вернут владелице.