Челябинские полицейские задержали двух парней с наркотиками

Один из подозреваемых намеревался делать закладки

В Челябинске полицейские задержали двух молодых людей с наркотиками. Запрещенное вещество один из парней собирался сбыть бесконтактным способом на территории города. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщили 9 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

20-летнего челябинца полицейские задержали в Ленинском районе. При себе у него оказалось 40 граммов марихуаны. Наркотик правоохранители изъяли.

19-летний житель Челябинска был задержан в Курчатовском районе. У него полицейские обнаружили 13 свертков с гашишем массой около шести граммов. Правоохранители доставили парня в отдел полиции, где выяснилось, что ранее привлеченный к уголовной ответственности за имущественное преступление челябинец собирался сбыть запрещенное вещество.

«По обстоятельствам участия в незаконном обороте наркотиков в органах внутренних дел Челябинска возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 и 15 лет соответственно»,— уточнили в ведомстве.

Мера пресечения задержанным избирается.