Челябинские полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся угнать машину скорой помощи

Подозреваемые были пьяны

В Металлургическом районе Челябинска полицейские совместно с росгвардейцами задержали двух мужчин, которые пытались угнать автомобиль скорой помощи и угрожали водителю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили вечером 5 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение правоохранителям поступило от бригады скорой помощи. Они объяснили, что двое пьяных мужчин провоцируют конфликт с водителем и пытаются угнать машину. Кроме того, один из них угрожает предметом, похожим на пистолет.

Прибывшие силовики задержали мужчин. Ими оказались 52-летний и 40-летний местные жители, один из которых ранее был судим за имущественные преступления. Предмет, которым они угрожали водителю скорой, оказался зажигалкой.

«По обстоятельствам совершения попытки неправомерно завладеть транспортным средством в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 166 УК РФ»,— уточнили в ведомстве.