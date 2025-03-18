Челябинские полицейские задержали двух екатеринбуржцев с крупной партией мефедрона

Подозреваемые успели сделать тайники-закладки

Челябинские полицейские задержали 22-летнего молодого человека и 20-летнюю девушку из Екатеринбурга, распространявших мефедрон. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в ГУ МВД по региону.

«В ходе работы с задержанными оперативниками установлено, что незадолго до задержания они успели разложить еще 60 свертков с аналогичным веществом на территории Советского и Центрального районов Челябинска, которые были изъяты полицейскими в ходе осмотра места происшествия», — рассказали в региональном полицейском главке.

В съемной квартире криминальной парочки нашли контейнер с мефедроном, упаковочный материал и весы.