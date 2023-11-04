Челябинские полицейские задержали девушку, взрывавшую во дворе петарды

Ей выписали штраф

В Челябинске полицейские задержали девушку, которая взрывала петарды в вечернее время во дворе на улице Университетской Набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, вечером 2 ноября местные жители пожаловались на громкие звуки взрывов и вспышки, от которых сработали сигнализации машин. Возмущенные горожане вызвали полицию. Правоохранители провели проверку и обнаружили фрагменты петард, а вскоре и задержали девушку, которая их взрывала.

19-летнюю местную жительницу доставили в отдел полиции «Северо-Западный». Там в ее отношении составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), который предусматривает штраф в размере 1000 рублей.