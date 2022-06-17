Челябинские полицейские задержали братьев‑наркодилеров

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали 19-летнего и 20-летнего мужчин, подозреваемых в незаконном сбыте героина. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

У задержанных братьев обнаружили 200 граммов героина — мужчины собирались спрятать наркотики в тайнике в одном их дворов в Металлургическом районе Челябинска.

«Злоумышленники забирали в тайниках оптовые партии концентрированного героина, разбавляли его сопутствующими веществами для увеличения массы, затем фасовали на отдельные дозы. Затем они бесконтактным способом передавали наркотики сбытчикам мелких частей партии», — рассказали в ГУ МВД по региону.

В квартире задержанных силовики нашли более 3 кг героина, упаковочный материал, весы и другие приспособления для изготовления и упаковки веществ.

В отношении братьев возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Подозреваемые отправлены в СИЗО.

Как ранее сообщал наш сайт, в Сосновском районе задержали четверых мужчин, которые, по версии следствия, организовали интернет-магазин и незаконно сбывали наркотики через тайники-закладки. У обвиняемых изъято около 9 килограммов синтетических наркотиков.