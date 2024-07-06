Челябинские полицейские задержали автомобилиста-бесправника

Его машину поместили на спецстоянку

Сегодня, 6 июля, утром в Челябинске полицейские устроили погоню за водителем автомобиля «Тойота», который проигнорировал требование инспекторов остановиться. Оказалось, что водительских прав у мужчины нет. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Братьев Кашириных. После того, как водитель «Тойоты» проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться, правоохранители отправились за ним в погоню на служебном авто с включенной сиреной.

Задержать автомобилиста удалось на улице Косарева. Инспекторы выяснили, что водительских прав у 25-летнего местного жителя нет.

В его отношении составили административный материал о невыполнении водителем без прав законного требования о прохождении медосвидетельствования (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ). Ему грозит административный арест на срок до 15 суток. Машину челябинца поместили на спецстоянку.