Челябинские полицейские задержали 26‑летнюю женщину с партией наркотика

Местная жительница сбывала мефедрон

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские задержали женщину, которая бросила сверток с порошком около забора жилого дома. Позже выяснилось, что ранее местная жительница успела спрятать в тайники еще 16 свертков с запрещенным веществом. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Следствие выяснило, что женщина сбывала на территории города мефедрон. Общий вес изъятого наркотика составил более 14 граммов.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о незаконном сбыте запрещенных веществ в крупном размере. Она водворена в изолятор временного содержания. Мера пресечения женщине избирается.

Ранее в Челябинской области осудили двух иностранцев, которые намеревались сбыть крупную партию мефедрона.