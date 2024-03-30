Челябинские полицейские задержали 20-летнего иностранца с наркотиком

Запрещенное вещество он хотел сбыть в Магнитогорске

В Советском районе Челябинска полицейские заметили парня, переходящего дорогу на красный сигнал светофора. Оказалось, у нарушителя при себе была крупная партия наркотика, который он намеревался сбыть. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Увидев полицейских, 20-летний иностранец заметно занервничал. Правоохранители приняли решение провести досмотр. Оказалось, при себе у нарушителя ПДД был сверток с 200 граммами метадона.

«Полицейские установили, что задержанный прибыл в Челябинск несколько дней назад по указанию неустановленного лица, забрал из тайника наркотическое средство и намеревался сбыть его на территории Магнитогорска»,— рассказали в ведомстве.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке наркотических средств.