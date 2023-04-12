Челябинские полицейские задержали 18 человек с ножами и молотком

Молодые люди собирались устроить беспорядки у городских ТРК

Сегодня, 12 апреля, полицейские Челябинска не допустили нарушение общественного порядка и задержали 18 человек, вооруженных ножами, газовыми баллончиками и молотком. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Городские полицейские проделали колоссальную работу по предотвращению беспорядков, которые участники планировали в социальных сетях после вчерашнего судебного заседания об избрании меры пресечения фигурантам дела об убийстве школьника.

«В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушений общественного порядка, в подразделения полиции Челябинска доставлено 18 человек. В настоящее время нарушений общественного порядка не допущено», — рассказали в региональном полицейском главке.

Сегодня в городе дежурили усиленные наряды полиции и Росгвардии.