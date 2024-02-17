Челябинские полицейские задержали 15-летнего курьера мошенников

Подросток забрал у пожилой женщины почти миллион рублей

Пенсионерка, проживающая в Трактрозаводском районе Челябинска, стала жертвой мошенников и передала незнакомцу 800 тысяч рублей, чтобы спасти якобы попавшую в ДТП внучку. Только лишившись крупной суммы, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Незнакомца задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что курьером у мошенников, который и забрал у пенсионерки крупную сумму, работал 15-летний подросток. К моменту задержания он успел перевести деньги своим работодателям, а часть по договоренности оставил себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

«Полицейские призывают родителей провести беседы с несовершеннолетними о возможных последствиях такой „подработки“. Соглашаясь на заманчивые условия, подросток становится участником мошеннической схемы, совершая преступления в отношении пожилых граждан, а значит, может быть привлечен к уголовной ответственности, что может негативно сказаться на его будущем. Берегите детей от необдуманных поступков и будьте в курсе того, как подросток проводит досуг»,— призвали полицейские.

ИА «Первое областное» напоминает о том, что в Челябинской области запущена горячая линия Центра общественного мониторинга и проектов с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, и проконсультироваться. Но лучше не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.