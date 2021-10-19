Челябинские полицейские задержали 13 подозреваемых в обороте наркотиков за выходные

При себе у задержанных было более 23 граммов запрещенных веществ

За минувшие выходные полицейские задержали 13 горожан с наркотиками. 12 человек пояснили, что приобрели запрещенное вещество для личного потребления, еще один собирался сбыть наркотик. Возбуждены уголовные дела, сообщили накануне, 18 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Проводя рейды по внутригородским районам Челябинска, полицейские задержали 13 человек в возрасте от 20 до 43 лет, шестеро из которых ранее судимые. У всех был обнаружен синтетический наркотик, общая масса превысила 23 грамма.

«Полицейскими установлено, что задержанные хранили наркотические средства без цели дальнейшего сбыта, за исключением одного подозреваемого, который намеревался сбыть наркотики, но не смог довести свой умысел до конца, поскольку был задержан сотрудниками полиции»,— уточнили в ведомстве.

В отношении наркоторговца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Остальным предъявлено обвинение в совершении преступлений по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), им грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.