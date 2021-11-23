Челябинские полицейские задержали 12 местных жителей с наркотиками за выходные

Горожанам грозит от трех до двадцати лет тюремного заключения

В Челябинске полицейские за выходные задержали 12 местных жителей, у которых при досмотре было обнаружено и изъято около 37 граммов наркотиков. Пятеро из задержанных оказались ранее судимы, сообщили 22 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Восемь задержанных — мужчины в возрасте от 19 до 40 лет — рассказали правоохранителям, что приобретали наркотики для личного потребления. Еще четыре челябинца намеревались реализовать запрещенные вещества, однако не успели.

«По данным фактам в отделах полиции в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“), а также частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“). Максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы на срок до 3, 10, 15 и 20 лет»,— уточнили в ведомстве.

Четверо задержанных водворены в изолятор временного содержания, остальным избраны мера пресечения в виде подписки о невыезде и мера принуждения в виде обязательства о явке.