Челябинские полицейские установили квартиру с девятью фиктивно прописанными мигрантами

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

Челябинские полицейские выявили квартиру с 9-тью фиктивно прописанными мигрантами. 30-летний житель Калининского района оформил им регистрацию за вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Участковый уполномоченный полиции Отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску установил 30-летнего местного жителя, который фиктивно поставил на учет по месту пребывания 9 иностранных граждан, не имея намерения предоставить им жилое помещение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейскими установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение прописал 9 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире, расположенной по улице Набережная. Иностранцы в ней не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.