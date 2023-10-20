Челябинские полицейские спасли застрявшего на дереве кота

Хозяйка неделю искала своего домашнего питомца

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В Челябинске участковые уполномоченные капитан полиции Алексей Абросимов и старший лейтенант Федор Мащенков спасли домашнего кота, который застрял на дереве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Полицейские прибыли к дому 11 на улице 9 Мая, чтобы доставить подозреваемого в совершении преступления в отдел внутренних дел. В это время к полицейским обратилась местная жительница. Она попросила помочь снять ее кота с дерева, которого она разыскивала целую неделю.



Федор Мазенков попросил напарника подсадить его и, забравшись повыше, помог коту спуститься вниз и вернуться в заботливые руки владелицы. Хозяйка поблагодарила сотрудников полиции и пообещала внимательнее следить за домашним животным.

