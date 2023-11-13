Челябинские полицейские сожгли 100 кг служивших вещдоками наркотиков

По большей части это марихуана

В Челябинске сотрудники управления полиции по контролю за оборотом наркотиков уничтожили более 100 килограммов запрещенных веществ, которые фигурировали в уголовных делах. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Большая часть (свыше 70 кг) отправившихся в печь наркотиков — это марихуана. Житель Челябинска вырастил целый огород конопли, чтобы ее продать, но вместо этого пошел под статью.

«В огонь отправились также предметы и приспособления для немедицинского употребления и изготовления», — уточнили в полиции.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Металлургическом районе Челябинска патрульные задержали двух приезжих из ближнего зарубежья, которые собирались сделать закладку с 35 свертками с героином общим весом более 60 граммов, что соответствует особо крупному размеру.