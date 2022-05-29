Челябинские полицейские разыскивают мужчину, ударившего ножом учительницу лицея

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В Челябинске неизвестный ударил ножом 50-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали, полицейские разыскивают злоумышленника, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел около 11 часов вечера 26 мая. Учительница челябинского лицея возвращалась домой из сада. Около подъезда дома по улице Новороссийской к ней сзади подошел неизвестный и ударил в спину ножом, после чего скрылся.

Раненую заметили прохожие. Они вызвали полицию и скорую помощь, женщину госпитализировали.

«В настоящее время личный состав полиции ориентирован на розыск преступника, изымаются записи камер видеонаблюдения, в том числе с домофонов, проводится поквартирный обход, проанализированы возможные пути отхода злоумышленника, ведется поиск свидетелей и очевидцев. Отрабатываются все возможные версии событий»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться по телефону 02.