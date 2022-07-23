Челябинские полицейские разыскали потерявшегося мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Родственники жителя Карталинского района поблагодарили спасателей

Полицейские Нагайбакского района помогли разыскать нуждающегося в медицинской помощи мужчину, который ушел из дома и не вернулся. Родственники южноуральца поблагодарили правоохранителей, сообщили 23 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Взволнованные жители поселка Новониколаевка Карталинского района сообщили полицейским, что их 29-летний родственник ушел из дома и не вернулся. Они добавили, что по состоянию здоровья мужчине необходима медицинская помощь.

«На розыск пропавшего был ориентирован личный состав отдела полиции. Информация с приметами доводилась до сотрудников наружных служб во время инструктажей. Полицейские опрашивали прохожих, показывая фотографию разыскиваемого, проверяли места возможного его посещения, общались с работниками магазинов и других заведений. Также ориентировка была передана в органы внутренних дел соседних районов. Информация о поиске пропавшего мужчины с фотографией и описанием примет активно распространялась в социальных сетях»,— уточнили в ведомстве.

В тот же день подходящего под описание мужчину обнаружили сотрудники ГИБДД Нагайбакского района лейтенанты полиции Василий Сафронов и Валентин Исаев около поселка Арси на трассе Магнитогорск — Челябинск. Его сразу же доставили в отдел полиции и передали информацию о его местонахождении родственникам, которые приехали и забрали мужчину.

Вскоре в адрес ОМВД России по Нагайбакскому району поступило письмо от Марии Негановой, которая выразила благодарность всем тем, кто принимал участие в розыске мужчины.