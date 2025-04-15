Челябинские полицейские раскрыли подробности задержания нападавшего на мальчика

Подозреваемого задержали через 20 минут

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство 11-летнего мальчика, совершенном во дворе дома на улице Дегтярева, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Сообщение о причинении ножевых ранений малолетнему ребенку поступило от очевидцев. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции. Пострадавший мальчик к этому времени был госпитализирован в медицинское учреждение с множественными ранениями», — рассказали в региональном полицейском главке.

Информация о разыскиваемом была передана всем наружным нарядам. Помощь в поиске нападавшего оказывали сотрудники центра управления нарядами городского УМВД, отслеживая его путь по видеокамерам и передавая информацию полицейским.

Подозреваемого задержали на улице Доменной. Следователи возбудили уголовное дело.

Камеры домофона «Интерсвязи» зафиксировали момент спасения мальчика. Прохожий вызвал скорую и полицию.