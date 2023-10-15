Челябинские полицейские раскрыли 18 угонов автомобилей

В регионе проверили места хранения машин

В Челябинской области полицейские за несколько дней проверили более двух тысяч мест хранения автомобилей в рамках одноименного оперативно-профилактического мероприятия. В результате правоохранители раскрыли 18 угонов и семь фактов подмены номеров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители проверили 530 автостоянок, 481 гаражно-строительный кооператив, 142 ремонтные и строительные организации, около 500 станций техобслуживания и более 400 автомагазинов и авторынков с целью выявления лиц, причастных к кражам машин, и похищенных автомобилей и их запчастей.

В результате полицейские выявили семь случаев подмены идентификационных номеров автомобилей, а также раскрыли 18 угонов.