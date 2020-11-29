Челябинские полицейские проверят факт обезглавливания барана на глазах у детей

Правоохранители просят очевидцев сообщить детали происшествия.

Полицейские Челябинской области проведут проверку по сообщениям СМИ о том, что шумная компания зарезала барана на глазах у детей. Но пока никаких сообщений о происшествии не поступало. Об этом сегодня, 29 ноября, сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Заявлений и сообщений от граждан в полицию не поступало. Полицейские просят граждан, ставших очевидцами инцидента, прежде всего обращаться по телефонам: 02, 102, 112 либо телефонам дежурной части местного отдела полиции. В настоящее время по факту публикации назначено проведение проверки»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл вечером 27 ноября около танцевальной студии, расположенной на улице Молодогвардейцев, 27д. О происшествии рассказала одна из местных жительниц, ставшая очевидцем. По предварительным данным, в этот момент в этом же здании проходила национальная свадьба.