Челябинские полицейские провели рейд по мигрантам на новогодних базарах

Двух иностранцев принудительно депортировали

«В ходе рейда полицейские проверили более 30 иностранных граждан. В результате пресечено 10 нарушений миграционного законодательства, в том числе пять — за нарушение режима пребывания на территории страны»,

— отметили в ведомстве.