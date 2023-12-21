В Челябинске полицейские при поддержке Росгвардии провели рейды на крупных стройках, а также в местах торговли хвойными деревьями и пиротехникой. На них они нашли иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

«В ходе рейда полицейские проверили более 30 иностранных граждан. В результате пресечено 10 нарушений миграционного законодательства, в том числе пять — за нарушение режима пребывания на территории страны», — отметили в ведомстве.
Двух мигрантов принудительно депортировали, еще двоим сокращены сроки пребывания на территории РФ — не уедут в течение трех дней добровольно, вывезут принудительно. К административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа привлечен один иностранец.

Добавим, что из Челябинской области готовят к депортации 101 мигранта. Так, 19 декабря выдворили за пределы России жителя одной из бывших союзных республик, освободившегося из колонии. Он получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Кроме того, представители военного комиссариата вручили повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.