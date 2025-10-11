Челябинские полицейские пресекли деятельность ОПГ при задержании хулигана

У подельников подозреваемого обнаружили оружие и наркотики

В Коркино полицейские совместно с сотрудниками УФСБ и росгвардейцами задержали подозреваемого в хулиганстве с применением травматического пистолета. Выяснилось, что у ранее судимый мужчина — член ОПГ, распространяющей наркотики, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По месту жительства у 27-летнего неоднократно судимого мужчины и семи его подельников обнаружили и изъяли травматические пистолеты, в том числе незарегистрированные, а также патроны, свыше 50 свертков с мефедроном и смартфоны с информацией о расположении закладок. Часть запрещенного вещества была разложена по тайникам в Копейске. Свертки изъяли.

«Среди задержанных — ранее неоднократно судимый 30-летний житель Коркино, с середины августа числившийся в розыске за ГУФСИН России по Челябинской области»,— уточнили в ведомстве.

Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Работа с другими членами ОПГ продолжается.