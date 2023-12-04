С начала 2023 года полицейские в Челябинской области пресекли более 10 тысяч 300 правонарушений в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе очередного рейда сотрудники УВМ провели проверки иностранных граждан, работающих на строительстве частных домовладений, объектов социально-значимой инфраструктуры, а также занимающихся обустройством общественных пространств.

«По результатам мероприятий пресечено 9 нарушений миграционного законодательства, в том числе три — за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ, два — за нарушение порядка осуществления трудовой деятельности по статье 18.10 КоАП РФ и четыре — за нарушение правил привлечения иностранных работников к осуществлению трудовой деятельности по статье 18.15 КоАП РФ», — отметил в ведомости.
Работодателям грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Все трудовые мигранты проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

Добавим, что для осуществления трудовой деятельности все иностранные работники должны иметь разрешение на работу или патент, граждане ЕАЭС — трудовой договор, а работодатели обязаны своевременно уведомлять о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранными работниками.