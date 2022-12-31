Челябинские полицейские помогли застрявшей на трассе семье из Казахстана

Автомобиль женщины заглох в 45 километрах от ближайшего населенного пункта

В Чесменском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД помогли жительнице Казахстана и ее дочери, автомобиль которых заглох на трассе. Женщина поблагодарила правоохранителей, направив обращение в региональное управление Госавтоинспекции, сообщили 31 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина сообщила, что она направлялась в родной Казахстан из Челябинской области, и вдруг ее автомобиль «Киа» сломался на трассе на территории Чесменского района. Проезжавшие мимо на служебном автомобиле старшие лейтенанты полиции Андрей Дацько и Максим Черниюк обратили внимание на стоящую на обочине машину с включенной аварийной сигнализацией и поспешили на помощь.

«Полицейские попытались разобраться в поломке, но устранить на месте причину не удалось. Чтобы жители Республики Казахстан не замерзли на трассе, инспекторы отбуксировали автомобиль до ближайшего населенного пункта, находящегося в 45 километрах от места поломки, договорились с автосервисом и помогли путешественникам заселиться в гостиницу села Чесмы»,— рассказали в ведомстве.

Ранее полицейские спасли замерзавшую в лесу жительницу Снежинска.