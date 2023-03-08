Челябинские полицейские помогли застрявшей на трассе автомобилистке с двумя детьми

Инспекторы съездили в город, купили необходимую деталь и пригласили сотрудника автосервиса для ее установки

В Челябинской области полицейские помогли жительнице Копейска, которая застряла на трассе с двумя детьми из-за сломанного автомобиля. Женщина поблагодарила инспекторов за оказанную помощь в социальных сетях, сообщили 8 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В одном из пабликов копейчанка рассказала, что на трассе у нее сломался автомобиль: сначала перестал поворачиваться руль, а затем машина не заводилась. Один из проезжавших мимо автомобилистов попытался разобраться в ситуации, однако у него ничего не вышло. И тут на помощь автолюбительнице пришли сотрудники ДПС.

«Госавтоинспекторы старший лейтенант полиции Александр Захаров и лейтенант полиции Виталий Еремченко попытались самостоятельно выяснить причину неисправности. Поняв, что здесь нужен квалифицированный специалист, они связались по телефону с работниками одного из автосервисов. Предварительно, проблема заключалась в износе ремня газораспределительного механизма. Устранить неполадку можно было лишь одним способом — полицейские съездили в ближайший магазин автозапчастей, который располагался в Коркино, купили деталь и вернулись к месту происшествия вместе с парнем из автосервиса»,— рассказали в ведомстве.

Специалист починил сломанный автомобиль, и женщина спустя почти четыре часа после поломки авто смогла продолжить путь. Ее дети все это время находились в автомобиле правоохранителей.