Челябинские полицейские по горячим следам задержали угонщика-рецидивиста

Парень решил доехать до дома на чужом авто

В Металлургическом районе Челябинска раскрыт угон автомобиля. Кража произошла ночью у дома на улице 50-летия ВЛКСМ. Уже на следующий день сотрудники угрозыска нашли похищенное и установили личность преступника. Об этом сегодня, 24 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Об угоне машины в полицию заявил 37-летний хозяин вазовской «четверки». Сотрудники МВД немедленно опросили возможных свидетелей преступления и составили примерный маршрут подозреваемого. Похищенный автомобиль нашелся на другом конце ЧМЗ — на улице Трудовой. Там же был задержан и угонщик 19 лет. Как следует из его показаний, он взломал дверной замок чужих «Жигулей», соединил провода зажигания напрямую и уехал к себе домой.

Несмотря на юный возраст, парень был ранее неоднократно судим, в том числе за угон. В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.