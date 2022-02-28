В Челябинской области полиция опровергла информацию о том, что один из местных жителей Оренбургской области долгое время удерживался в рабстве на территории поселка Березово, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Полиция нашла 53-летнего мужчину, не имеющего регистрацию и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. В июле 2021 года он сам приехал из Орска в Березово на заработки. Он занимался выпасом скота у фермера по найму.
«Мужчина рассказал, что условия труда и проживания были хорошими, конфликтных ситуаций с работодателем не было, каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось, работа выполнялась по взаимной договоренности», — добавили в ГУ МВД региона.
Также, мужчина упомянул, что никому не говорил о незаконном удерживании. В настоящее время он проживает в одном из реабилитационных центров Челябинска.
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