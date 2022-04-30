Челябинские полицейские нашли избивших школьника подростков

Ранее ребята в поле зрения правоохранителей не попадали

В Челябинске сотрудники полиции установили личности подростков, избивших 14-летнего школьника в микрорайоне Чурилово. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В результате проведенной работы установлены все участники инцидента, ими оказались учащиеся одной из местных школ города. Также установлено, что несовершеннолетние воспитываются в благополучных семьях, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоят, ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас со школьниками работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, инцидент произошел 27 апреля по улице 2-й Эльтонской. Местные жители увидели, как толпа подростков избивает парня, вмешались в конфликт и вызвали полицию.