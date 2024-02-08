Челябинские полицейские нашли 17‑летнюю девушку, сбежавшую из дома в Кемерове к другу по переписке

Школьница купила билет на поезд до Краснодара

Транспортные полицейские установили местонахождение сбежавшей из дома в Кемерове 17-летней девушки. Школьница отправилась поездом из Новосибирска в Краснодар, полиция ожидала ее на перроне челябинского вокзала, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

О пропавшей девушке в полицию сообщила ее тетя. Она рассказала, что племянница отправилась в гости к бабушке, но домой так и не вернулась. Оказалось, что школьница добралась из Кемерова до Новосибирска, купила билет на поезд и отправилась на юг, где планировала встретиться с парнем. Ранее девушка познакомилась с молодым человеком в социальных сетях.

«Начальник ПДН Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Олеся Седова провела с девушкой профилактическую беседу, предупредив об опасности таких необдуманных поступков, о мошенниках, которые используют для реализации своих преступных планов несовершеннолетних, знакомясь с ними в Сети», — рассказали в транспортной полиции.

Беглянку уже отправили домой вместе с законным представителем.