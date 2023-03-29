Челябинские полицейские накрыли подпольную нарколабораторию

Правоохранители изъяли почти килограмм уже изготовленного запрещенного вещества

В Челябинске полицейские задержали двух ранее судимых местных жителей, которые организовали кустарную нарколабораторию и производили там запрещенные вещества. Правоохранители изъяли уже произведенный наркотик и ликвидировали лабораторию, а в отношении мужчин возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подпольную лабораторию, находящуюся в гараже одного из кооперативов, полицейские обнаружили в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью». В месяц там можно было изготавливать до пяти килограммов мефедрона. Правоохранители не только изъяли все необходимые приспособления и само наркотическое вещество массой около 900 граммов, но и задержали двух мужчин, которые арендовали гаражный бокс для изготовления запрещенного вещества.

«Владельцами» нарколаборатории оказались 35-летний и 34-летний местные жители. Выяснилось, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за наркопреступления, но снова решили пополнить свои кошельки с помощью продаж через тайники запрещенных веществ.

«Оба соучастника заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Данная часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного»,— уточнили в ведомстве.

Всего в рамках акции полицейские изъяли из оборота более 11 килограммов наркотика.