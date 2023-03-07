Челябинские полицейские накрыли наркопритон

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело

В Челябинске полицейские задержали ранее судимого мужчину, который периодически предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ. При этом челябинец сам употреблял наркотики вместе со своими «гостями». В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители нагрянули в квартиру 40-летнего мужчины, ранее судимого за хранение наркотиков, и обнаружили там не только приспособления для употребления запрещенных препаратов, но и самих наркозависимых.

«В ходе документирования данного преступления полицейскими составлено четыре протокола по статье 6.9 КоАП РФ („Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача“)»,— уточнили в ведомстве.

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). С мужчины взято обязательство о явке.