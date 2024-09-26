Челябинские полицейские накрыли нарколабораторию в садовом товариществе

В домике нашли свыше 7 килограммов наркотиков

В одном из челябинских СНТ полиция задержала 28-летнего мужчину, использующего домик в качестве нарколаборатории. При личном досмотре у него нашли 128 свертков с наркотиками, а в доме — тайники еще на 7 килограммов. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Выйти на лабораторию помогли садоводы. Они заметили, что с одного из неиспользуемых участков постоянно доносится странный резкий запах. Их подозрения подтвердились: в доме изготавливали и хранили мефедрон.

Задержанный находится под арестом, возбуждено уголовное дело.