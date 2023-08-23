Челябинские полицейские менее чем за час раскрыли ограбление на 400 тысяч рублей

Отличившихся сотрудников решили поощрить

В Тракторозаводском районе Челябинска неизвестный напал посреди улицы на прохожего и похитил у него сумку с 400 тысячами рублей. Но далеко уйти с награбленным не успел. Меньше чем через час после сообщения о преступлении подозреваемого задержали инспекторы ДПС. Об этом сегодня, 23 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Ограбление произошло возле одного из жилых домов на улице Героев Танкограда. В распоряжении полицейских были приметы грабителя и направление, в котором он скрылся. Подпадающего под ориентировку мужчину патрульные заметили вблизи места преступления. При задержании у него была обнаружена похищенная сумка.

Преступником оказался 46-летний безработный местный житель, который ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он помещен в СИЗО. Задержавших его сотрудников ГИБДД решено поощрить.