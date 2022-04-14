Челябинские полицейские ликвидировали наркопритон

Ранее судимый мужчина организовал его в своей квартире

В одной из квартир в Ленинском районе Челябинска полицейские ликвидировали очередной наркопритон. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что 29-летний неработающий и ранее судимый мужчина предоставлял свое жилье наркозависимым и со своими гостями сам употреблял запрещенные вещества.

«Полицейские изъяли шприцы и другие приспособления для употребления наркотиков. В отношении посетителей притона составлены административные протоколы», — рассказали в региональном полицейском главке.

А хозяин квартиры привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, под аналогичную статью попала 28-летняя жительница Металлургического района. Она регулярно принимала в своей квартире гостей и проводила время за совместным употреблением наркотиков.