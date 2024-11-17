Челябинские полицейские ликвидировали нарколабораторию, оборудованную в садовом доме

Хозяева строения, сдававшие его в аренду, не знали о деятельности съемщиков

В Челябинске полицейские накрыли нарколабораторию, которую 28-летний и 36-летний местные жители оборудовали в съемном доме в одном из садовых товариществ. Правоохранители обнаружили в помещении более килограмма мефедрона, 10 канистр с реактивами и лабораторное оборудование для изготовления наркотика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Лабораторию подельники оборудовали в садовом доме, который местные жители сдавали посуточно. О противоправной деятельности мужчин они не догадывались.

«Полицейские установили, что наркотик задержанные изготавливали и хранили для последующего сбыта через Интернет. Запрещенные вещества изъяты и отправлены на экспертизу»,— сообщили в ведомстве.

Также полицейские выяснили, что мужчины ранее были судимы за участие в сбыте наркотиков. По новому уголовному делу, возбужденному за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, им грозит более суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.