Челябинские полицейские изъяли свыше 60 тыс. литров нелегального алкоголя

Тары с контрафактной продукцией отправлены на экспертизу

В Челябинске правоохранители изъяли со склада в Тракторозаводском районе более 60 тысяч литров немаркированного пива и пивной продукции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оперативники вместе с коллегами из уральского управления Росалкогольтабакконтроля изъяли кеги и тару с сомнительной жидкостью и направили на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о хранении и сбыте продукции без маркировки (статья 171.1 УК РФ).

Полицейские устанавливают личности причастных к обороту нелегального алкоголя.