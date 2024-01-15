В Челябинске полицейские провели массовые проверки магазинов с фейерверками. В ходе мероприятия было составлено 28 протоколов об административных правонарушениях, сообщает УМВД по Челябинску
«Сотрудники полиции проводили мероприятия по проверке мест реализации пиротехнических изделий, а также выявлению и пресечению фактов нелегального оборота и пресечению каналов поставки контрафактных пиротехнических изделий», — отметили в ведомстве.
Всего с начала мероприятия полицейскими проведено более 500 проверок мест продажи пиротехнических изделий. Было изъято около 1000 фейерверков.
Полиция напоминает, что использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий приводят к тяжким последствиям.
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