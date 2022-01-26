Сотрудники полиции Челябинской области задержали четверых наркокурьеров. Во время расследования оперативники обнаружили 29 тайников на территории Челябинской и Тюменской областей, всего изъято 3,2 килограмма мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Четверо жителей Омской области распространяли синтетический наркотик в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Омской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.
Двоих подозреваемых задержали рядом с одним из тайников, позже был найден еще один подозреваемый, мужчины выполняли роль курьеров: перевозили наркотики, фасовали и разносили по тайникам для продажи.
Четвертого подозреваемого южноуральские полицейские задержали в Омске, он руководил курьерами через интернет.
Подозреваемых заключили под стражу, на всех подозреваемых заведено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает других возможных соучастников.