Челябинские полицейские изъяли более трех килограмм синтетического наркотика

Четыре наркокурьера орудовали по нескольким областям

Сотрудники полиции Челябинской области задержали четверых наркокурьеров. Во время расследования оперативники обнаружили 29 тайников на территории Челябинской и Тюменской областей, всего изъято 3,2 килограмма мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Четверо жителей Омской области распространяли синтетический наркотик в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Омской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Двоих подозреваемых задержали рядом с одним из тайников, позже был найден еще один подозреваемый, мужчины выполняли роль курьеров: перевозили наркотики, фасовали и разносили по тайникам для продажи.

Четвертого подозреваемого южноуральские полицейские задержали в Омске, он руководил курьерами через интернет.

Подозреваемых заключили под стражу, на всех подозреваемых заведено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает других возможных соучастников.