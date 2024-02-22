Челябинские полицейские изъяли 16 тысяч пачек немаркированных сигарет

Табачную продукцию оценили на 1,9 миллиона рублей

В Челябинске полицейские изъяли у 51-летнего мужчины 16 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 1,9 миллиона рублей. Товар нашли в гаражном боксе местного жителя. В итоге сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД удалось пресечь канал поставок табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в сентябре 2023 года установили 51-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в обороте немаркированных табачных изделий. Сотрудниками полиции задокументировано, что подозреваемый через один из мессенджеров заказал партию сигарет в особо крупном размере, доставил их на один из рынков города в Курчатовском районе, где осуществлял их реализацию», — отмечают в ГУ МВД по Челябинской области.

Следователи собрали доказательства преступления и возбудили уголовное дело. Обвинительное заключение направили в Курчатовский районный суд Челябинска.