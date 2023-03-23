В Челябинске полицейские задержали уроженца Республики Армения. Мужчину арестовали за продажу немаркированных сигарет в торговых точках Копейска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
В гараже у подозреваемого полиция нашла 12 тысяч 580 пачек сигарет на сумму около 1,5 миллионов рублей. Мужчину задержали при получении груза.
По данным следствия, предприниматель приобретал контрафактный товар через транспортные компании в Санкт-Петербурге и продавал их в Копейске. Его связывают с ранее возбужденным уголовным делом по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в отношении семи человек. Они продавали немаркированные сигареты через собственные торговые точки в Копейске.
Весь товар отправлен на экспертизу, а затем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Добавим, что ранее челябинская полиция уже проводила крупное изъятие контрафактных сигарет. У 41-летнего местного предпринимателя нашли 12 тысяч пачек безакцизных сигарет. Кроме того, в Магнитогорске осудили тринадцать жителей области за сбыт немаркированного табака и алкоголя. Полицейские изъяли 600 бутылок контрафактного товара.
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